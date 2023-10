Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN DE PRESAdin 11 octombrie 2023 Bilantul misiunilor din ultimele 24 de ore Echipajele de interventie din intreaga tara au actionat, in cursul zilei de ieri, 10 octombrie, pentru gestionarea celor 1.529 de misiuni pentru stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerarea, deblocarea…

- Fiind membru in Comisia de Transporturi și Infrastructura, sunt in mod constant interesat sa lucrez pentru imbunatațirea legislației in domeniul siguranței rutiere și caut mereu ca prin fiecare nou proiect pe care il depun sa ajut la salvarea unor vieți. O componenta extrem de importanta a siguranței…

- In batalia cu pietonii care isi risca viata si traverseaza drumurile nationale prin locuri nepermise, Ministerul Transporturilor mai face o incercare. Anunta construirea unor pasaje subterane.

- Romania ultimelor zile este lovita de mai multe tragedii. Dupa accidentul teribil de la 2 Mai, in urma caruia au 2 tineri au fost ucși de un șofer drogat, au urmat exploziile de la Crevedia, soldate cu 2 morți și 56 de raniți, iar apoi un șofer de numai 19 ani, baut, a ucis alte 3 persoane in Alba.…

- Accidentele rutiere din ultima vreme au dus la epuizarea stocurilor de sange din Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea, motiv pentru care, pe pagina de Facebook a instituției a fost lansat un apel de donare de sange. „Dragi donatori vranceni, va așteptam sa veniți sa donați sange. Stocurile sunt…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut vietile in accidentele rutiere petrecute anul acesta pe raza judetului Covasna a crescut fata de anul trecut, releva o statistica a Inspectoratului Judetean de Politie. Potrivit acesteia, in primul semestru al anului, in judetul Covasna s-au produs 19 accidente…

- Numarul mare de accidente rutiere cu victime cu multiple traumatisme, precum și activitatea curenta din spitalele din județul Suceava au crescut nevoia de sange pentru transfuzii. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dr. Dan ...

- Datele MAI arata ca, in primul semestru al anului 2023, la nivel national, au fost inregistrate 2.040 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 666 de persoane si ranirea grava a altor 1.589. Statisticile arata ca numarul accidentelor rutiere grave este mai mic decat in prima parte…