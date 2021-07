Drepturile pasagerilor care folosesc avionul, încălcate în pandemie Un raport publicat de Curtea de Conturi Europeana arata ca in pandemie companiile aeriene europene au incalcat drepturile pasagerilor. Situatia a fost tolerata de guvernele statelor Uniunii Europene. Aceste guverne nu au conditionat ajutoarele de stat oferite acestor companii de rambursarea contravalorii biletelor pentru zborurile anulate. Cu alte cuvinte, desi legal companiile aeriene din UE sunt obligate sa le restituie pasagerilor banii pentru zborurile anulate, multe dintre ele i-au fortat sa accepte vouchere in locul rambursarilor. Din pacate, foarte multi pasageri nu-si cunosc drepturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

