- Guvernul a stabilit, joi, ca veniturile din drepturi de autor sa fie incluse in categoria celor care se iau in considerare la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copiilor. Masura a fost stabilita printr-o Ordonanta de urgenta.

- Veniturile obtinute din drepturile de proprietate intelectuala vor fi incluse in categoria sumelor care se iau in calcul la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern. "Remediem astazi o scapare din legislatie,…

- Deputatul USR Iulian Bulai a transmis, joi, ca femeile care au avut venituri din drepturi de autor risca sa nu primeasca indemnizatia de crestere a copilului, dupa ce o modificare din martie 2018 a Codului Fiscal a schimbat definitia veniturilor din activitati independente din articolul 67, stipulat…