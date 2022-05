Drepturile de autor: cine plătește CAS și CASS și ce drepturi au angajații cu un astfel de contract Drepturile de autor: cine platește CAS și CASS și ce drepturi au angajații cu un astfel de contract. In Romania din ce in ce mai multe persoane lucreaza in baza unui contract de drepturi de autor. In ultimii ani de zile au fost facute mai multe modificari fiscale la CAS și CASS, dar și in privința drepturilor pe care acești angajați le au. Drepturile de autor: cine platește CAS și CASS și ce drepturi au angajații cu un astfel de contract Potrivit avocatnet.ro , drepturile de autor sunt platite in baza unui contract. Totodata, sursa citata precizeaza ca pentru a fi obligați la plata acestor contribuții,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Muncii a fost marcata in toata lumea prin manifestații și demonstrații, dar și proteste. Angajații, atat din sectorul public cat și din cel particular, au cerut salarii mai mari și condiții mai bune de munca. Mulți au condamnat razboiul din Ucraina. Din Germania pana in Franța…

- Pensii cumulate cu salarii 2022: Situațiile in care angajații care au varsta de pensionare pot alege sa ramana in activitate In Romania, din momentul in care au atins varsta de pensionare, angajații pot alege sa mai ramana in activitate, sa primeasca in continuare leafa lunara. Unii pensionari se pot…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a atras atentia asupra modului in care masurilor impotriva Federatiei Ruse afecteaza angajatii romani, cerand Guvernului sa se inspire din solutiile europene pentru ca aplicarea sanctiunilor sa aiba cat mai putine consecinte negative asupra salariatilor si economiei nationale.

- Reprezentantii Institutiei Avocatul Poporului și ai Avocatului Copilului – Biroul Teritorial Cluj vor acorda audiențe maramureșenilor care au probleme de rezolvat, miercuri, 6 aprilie 2022, intre orele 11.00-13.00. Audiențele vor avea loc la sediul Instituției Prefectului. In acest scop, persoanele…

- RESITA – Luni, 28 martie 2022, angajatii TMK vor picheta Prefectura Caras-Severin, apoi vor inainta un memoriu privind „pretul energiei care omoara societatile mari“. Protestatarii dau de pamant si cu bancile care le-au blocat conturile! Vineri dimineața, angajatii TMK au continuat protestul la poarta…

- Iohannis se afla in vizita la Chișinau și declara ca Romania este alaturi de Republica Moldova. Declarațiile Președintelui Romaniei „Am venit astazi la Chișinau, impreuna cu premierul Nicolae Ciuca, cu un mesaj puternic: Romania este alaturi de Republica Moldova și de toți cetațenii sai, așa cum a fost…

- Dezinformarea urca la un nou nivel in Rusia, angajații din Crimeea anexata de opt ani trupele ruse fiind obligați sa posteze zilnic trei știri false pe teme de razboi și sa prezinte un raport pe aceasta tema. Informația circula pe rețelele de socializare și nu poate fi verificata din surse independente…

- “In contextul crizei umanitare din Ucraina, care a dus deja la peste jumatate de milion de refugiati, majoritatea ajunsi in Polonia si in Romania, Grupul Superbet vrea sa fie alaturi de ucrainieni, in momentele dramatice pe care le traverseaza. Astfel, grupul va acorda sprijin in valoare de 265.000…