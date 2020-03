Stiri pe aceeasi tema

- Drepturile sociale ale copiilor, familiilor si migrantilor sunt in pericol in Europa, arata concluziile raportului anual al Comitetului European pentru Drepturile Sociale (ECSR), organism de monitorizare al Consiliului Europei, scrie agerpres.ro.

- Bogdan Aron, barbatul care susține ca a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat, miercuri, pe Facebook, ca s-a tratat de aceasta infecție și a fost externat din spital. El spune ca a ramas uimit sa vada ca...

- Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in depozite, centrele de distributie si pentru furnizarea la domiciliu a cumparaturilor. Totodata, gigantul din comertul electronic va majora salariile angajatilor din depozite si distributie cu 2 dolari/ora in SUA, 2 euro/ora in Europa si 2 lire/ora…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a anuntat ca este blocat in Statele Unite ale Americii, unde a zburat pentru a participa la un eveniment. „Dupa un zbor de 9 ore, cand am aterizat la Washington, presedintele Trump tocmai anunta instituirea starii de urgenta”, a precizat Tomac.

- Interpol a emis un avertisment pentru forțele de poliție din toata lumea in legatura cu aparitia unor cazuri de escrocherie pe fondul crizei create de noul coronavirus. Pandemia creata de noul coronavirus , care a speriat o lume intreaga, a devenit o metoda de afaceri pentru escroci. Aceștia au profitat…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, decizia de prorogare a primului termen de plata a impozitelor a fost luata pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu noul coronavirus. De asemenea, pentru anul 2020, contribuabilii care achita integral,…

- Marvel a intrerupt filmarile la noul serial „The Falcon &The Winter Soldier” care se desfasurau in Republica Ceha, in fata alertei provocate de coronavirus. Serialul, a carui premiera era prevazuta pentru vara aceasta ca prima productie Marvel pentru platforma Disney+, se filmeaza in principal la Atlanta…

Italia a depășit numarul de 1000 de morți din cauza CORONAVIRUSULUI: Peste 15.000 de oameni infectați cu COVID-19 Cea mai afectata tara din Europa ...