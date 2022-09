Stiri pe aceeasi tema

- Funcționarii publici din Marea Britanie au fost anunțați printr-o notificare oficiala ca "respectarea" programului de lucru la birou va fi verificata prin intermediul utilizarii calculatoarelor Biroului Cabinetului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Daniel Sauca „Camera Deputaților, in calitate de camera decizionala, a respins miercuri la vot final o ordonanța de urgența din 2021 care eliminarea unele obstacole birocratice pentru IMM-uri. E vorba despre OUG nr. 37/2021, inițiata de fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan. Ordonanța prevedea ca…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat zilele trecute un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați Calendarul de zile libere 2023 ne arata ca vom avea 15 zile libere de la stat, dintre care doar 3 pica in weekend, fața de 6 cate erau, in 2022.…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputatilor a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajati, a declarat pentru G4Media deputatul USR Cristian Seidler. Urmatorul pas este votul in plenul Camerei Deputatilor, care este si camera decizionala. Ulterior,…

- Angajații romani vor mai avea inca o zi libera din anul 2023. Vezi ce zile libere mai sunt in 2022 și cand pica zilele libere de anul viitor. Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat un proiect, miercuri, 31 august, prin care angajaților romani li se mai ofera o zi libera de la locul…

- Ministerul Dezvoltarii, condus de Cseke Attila, vrea modificarea Codului Administrativ astfel incat transferurile functionarilor publici sa poata fi facute doar cu acordul sefului institutiei unde acestia sunt incadrati prin concurs. Demersul are loc in conditiile in care tot mai multi bugetari din…

- O legislatie flexibila a muncii este esentiala pentru crearea de noi afaceri, dezvoltarea firmelor deja existente si crearea de noi oportunitati in cariera. Tarile europene au cadre distincte ale dreptului muncii, fiind in acelasi timp competitive pentru investitori.

- Astazi, 23 iunie a.c., se marcheaza Ziua profesionala a funcționarului public.“Stimați colegi, cu acest prilej, va adresez cuvinte de mulțumire și profunda gratitudine pentru activitatea ce o realizați. rofesionalismul, experiența, competența, perseverența constituie calitațile cheie pentru care meritați…