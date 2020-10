#DreptulLaBanking: În jumătate de an, băncile au acordat credite în pondere de o şeptime din soldul creditului neguvernamental Volumul creditelor noi acordate de banci populatiei si companiilor in sase luni de la debutul pandemiei COVID-19 se ridica la 38,5 miliarde de lei, ceea ce reprezinta 14% din soldul creditului neguvernamental aferent lunii august 2020, potrivit platformei dreptullabanking.ro, o campanie a bancilor din Romania.



"In jumatate de an, in perioada martie-august 2020, bancile au acordat credite in pondere de o septime din soldul creditului neguvernamental, care totalizeaza 274,5 miliarde de lei la finele intervalului de referinta. Soldul creditului neguvernamental reprezinta diferenta dintre…

Sursa articol: agerpres.ro

