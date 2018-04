Stiri pe aceeasi tema

- In unele zile, internarea la Spitalul „Sfantul Spiridon" poate fi o corvoada. Bolnavii care nu reprezinta urgente medicale, dar care apeleaza la serviciile spitalului pentru evaluari programate - in regim de internare de zi sau continua - pot astepta zeci de minute pentru o eliberarea unui singur document:…

- „Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate” - asta stabilește articolul 22, alin. 1, din Constituția Romaniei, iar la articolul 34, alin. 1, se mai arata: „Dreptul la ocrotirea sanatații este garantat”.

- Evitați deplasarile, in zilele geroase, recomanda medicii, care avertizeaza asupra efectelor pe care temperaturile scazute le pot avea asupra organismului uman. In același timp, insa, autoritațile au cerut unitaților sanitare sa se pregateasca pentru a primi un numar mare de pacienți, in urmatoarea…

- „As vrea ca pacientii sa fie informati pentru ca am constatat, de cand am venit in minister, ca nu se cunosc suficiente lucruri. Am fost surprinsa sa aflu ca pacientii nu stiu ca pe perioada internarii nu trebuie sa-si cumpere nimic. Spitalul este obligat sa le asigure. Scrie in lege. Pacientul trebuie…

- Gripa a facut alte victime. Doi barbati din judetul Mures, unul in varsta de 40 de ani si altul, de 50 de ani au murit. Oamenii aveau si alte afectiuni si nu se vaccinasera. E alerta in toata tara. In Capitala, camerele de garda ale spitalelor de boli infectioase sunt pline.

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…