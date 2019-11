Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a decis, joi, ca „statul roman trebuie sa respecte dreptul la viata al unui roman si sa ii asigure la domiciliu nutritia intravenoasa (parenterala) fara de care acesta nu poate supravietui".

- Un tribunal din Franta a dispus joi, 5 august, ca un cocos al unei locuitoare din insula Oleron, in sud-vestul tarii, acuzat de vecini ca-i deranjeaza, isi poate continua cantecele de dimineata, potrivit france24.com.

- Cocosul Maurice si-a castigat in instanta dreptul de a canta, dupa ce un tribunal francez a hotarat ca plangerea inaintata de vecinii deranjati de zgomotul pe care il facea acesta este nefondata, potrivit apnews.com, citat de Mediafax. Cazul cocosului Maurice, precum si al altor animale sau ferme care…

- Cocoșul Maurice și-a caștigat in instanța dreptul de a canta, dupa ce un tribunal francez a hotarat ca plangerea inaintata de vecinii deranjați de zgomotul pe care il facea acesta este nefondata, potrivit MEDIAFAX.Cazul cocoșului Maurice, precum și al altor animale sau ferme care deranjeaza…

- Eleva din Alba Iulia, care a obținut in instanța dreptul de a susține in aceasta toamna examenul de Bacalaureat, a luat note peste 9 la cele trei probe scrise. Ea fusese eliminata din examen in vara, dupa ce in timpul probei orale la Limba engleza i-a sunat telefonul, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Eleva eliminata de la proba orala de Bacalaureat, din cauza faptului ca i-a sunat telefonul și care a caștigat in instanța dreptul de a susține examenul in toamna, a promovat cu trei note de peste 9.00. Fosta eleva a Liceului de Arte ”Regina Maria” a fost eliminata de la proba orala de limba engleza,…

- O eleva din Alba eliminata de la examenul de bacalaureat din acest an dupa ce a fost prinsa ca a intrat cu telefonul in sala și-a caștigat in instanța dreptul de a se inscrie la sesiunea de toamna a examenului

- Absolventa clasei a XII-a la Liceul de Arte "Regina Maria" din Alba Iulia a fost eliminata de la examenul de bacalaureat 2019 dupa ce a fost prinsa ca a intrat cu telefonul in sala. Fata a contestat masura la Tribunalul Alba și a caștigat dreptul de a se inscrie la sesiunea de toamna a examenului. Tanara…