- Germanii vor putea beneficia în scurt timp de dreptul legal la o conexiune de internet rapida, în conditiile în care ritmul lent al digitalizarii în unele parti ale tarii se profileaza ca una dintre temele de campanie în perspectiva alegerilor legislative din septembrie,…

- Unii politicieni și activiști cer oprirea controversatului proiect Nord Stream 2, conducta ce ar trebui sa transporte gaze naturale din Rusia in Germania, prin Marea Baltica. Axel Vogt este primarul orașului german Lubmin. El și mulți alți localnici sunt prinși la mijloc in aceasta confruntare politica…

- Huawei Consumer Business Group Romania lanseaza sistemul WiFi cu trei benzi, HUAWEI WiFi Mesh. Datorita funcționalitații Huawei Share cu care vine echipat noul dispozitiv, conexiunea WiFi poate fi configurata rapid, folosind un telefon Android, echipat cu NFC. HUAWEI WiFi Mesh este disponibil in rețelele…

- Jumatate dintre germani sunt impotriva relaxarii carantinei instituite cu scopul limitarii raspandirii coronavirusului, conform unui sondaj YouGov. Liderii landurilor federale urmeaza sa decida in urmatoarele zile daca vor prelungi sau nu lockdown-ul la nivel national dupa 14 februarie. Inaintea acestei…

- Cel mai nou vaccin anti-covid, produsul celor de la AstraZeneca, a primit deja evaluarea in privința eficacitații. Nemții sunt primii beneficiari care au decis sa vorbeasca despre rezultatele date de vaccinul realizat de britanici. Germania contrazice rapoartele inițiale ale vaccinului AstraZeneca Guvernul…

- Seful statului major din Spania demisioneaza, dupa ce s-a aflat ca s-a vaccinat inainte sa aiba dreptul. Ce ghinion pe capul lui ca nu traiește in Romania, unde toate forțele militare și toți cei sub 65 de ani cu dreptul la o pensie speciala au legal dreptul și la vaccinare speciala, unde oamenii nu…