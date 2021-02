„Dreptul de a se deconecta digital“, drept fundamental în UE Obiceiul de a fi mereu conectați duce la un risc crescut de depresie, anxietate și epuizare profesionala (burnout), informeaza Parlamentul UE. Astfel, acesta cere un act legislativ al Uniunii care sa garanteze lucratorilor dreptul de a se deconecta digital de la lucru fara repercusiuni negative. Eurodeputații ii cer Comisiei Europene sa propuna o lege care sa le permita persoanelor care lucreaza digital sa se deconecteze de la munca in afara programului de lucru. Legislația ar mai trebui sa stabileasca cerințe minime pentru munca de la distanța și sa clarifice condițiile de munca, orele de lucru… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

