Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a depus, joi, un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in cazul soferilor depistati sub influenta drogurilor sau alcoolului. „Am depus, astazi, asa cum am promis public, un proiect…

- PROIECT: Interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in cazul soferilor depistati beți sau drogați Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a depus, joi, un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in…

- Soferii prinsi sub influenta drogurilor sau a alcoolului nu vor mai putea conduce o perioada de pana la 10 ani, conform unui proiect de lege depus de parlamentarii PSD Diana Tusa si Robert Cazanciuc. Propunerea legislativa prevede si majorarea pedepselor pentru fapte ce au legatura cu traficul si consumul…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a depus, joi, un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in cazul soferilor depistati sub influenta drogurilor sau alcoolului.

- Autorul Legii Anastasia, senatorul Robert Cazanciuc, anunța noi masuri dure impotriva șoferilor care conduc beți sau drogați. Printre masuri se regasește anularea dreptului de a conduce pentru 10 ani. Conform celor declarate de Cazanciuc se va analiza legislația europeana și practica CCR pentru cadrul…

- SE IA IN CALCUL : Șoferii care comit infracțiuni la volan sub influența alcoolului sau a drogurilor The post SE IA IN CALCUL : Șoferii care comit infracțiuni la volan sub influența alcoolului sau a drogurilor sa nu mai aiba dreptul de a conduce timp de 10 ani, iar autovehiculul pe care il conduc sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea initiata de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare, cunoscuta si ca„Legea Anastasia”, denumita astfel in memoria…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare, potrivit News.ro. Robert Cazanciuc a explicat ca „Legea…