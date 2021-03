Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre fiicele fotbalistului Diego Maradona au fost chemate sa dea declarații in dosarul de omor din culpa deschis dupa moartea tatalui lor. Cele doua dintre cele cinci fete ale lui Maradona au fost audiate in cadrul anchetei deschisa de procurori pentru a se determina daca pot fi retinute responsabilitati…

- ​Gianinna si Jana, doua dintre cele cinci fete ale lui Diego Maradona, au fost audiate vineri în cadrul anchetei de omor din culpa deschisa de procurori pentru a se determina daca pot fi retinute responsabilitati legate de cazul decesului starului argentinian din luna noiembrie, transmite AFP.Gianinna,…

- O ancheta pentru omucidere involuntara, in cazul decesului lui Diego Maradona, a fost extinsa, marți, in Argentina impotriva altor trei persoane, dupa ce, in prima faza, chirurgul si psihiatrul legendarului fotbalist au fost vizați de procurori, informeaza Agerpres, care citeaza

- O ancheta pentru omucidere involuntara, in cazul decesului lui Diego Maradona, a fost extinsa, marți, in Argentina impotriva altor trei persoane, dupa ce, in prima faza, chirurgul si psihiatrul legendarului fotbalist au fost vizați de procurori, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Moartea lui Diego…

- Dupa chirurgul si psihiatrul lui Diego Maradona, alte trei persoane sunt vizate de o ancheta pentru omucidere involuntara, dupa decesul legendei fotbalului argentinian in luna noiembrie a anului trecut, a anuntat, luni, o sursa judiciara, pentru presa locala, citata de AFP. Neurochirurgul…

- Fostul premier a vorbit despre episodul in care a fost implicat dupa moartea lui Diego Maradona cand a postat pe twitter un mesaj aproape identic cu cel al lui Gary Lineker. „Unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile a decedat la varsta de 60 de ani, dupa ce a suferit un stop…

- Victor Ponta, fostul premier al Romaniei, a vorbit despre episodul in care a fost implicat dupa moartea lui Diego Maradona. Atunci, Ponta a postat pe Twitter un mesaj pentru a-l omagia pe El Pibe d'Oro, o parte din el fiind identic cu cel al fostului jucator Gary Lineker. „Unul dintre cei mai mari fotbaliști…

- Leopoldo Luque era mai preocupat de reacția rudelor in clipele de agonie ale lui Diego Maradona decat de soarta pacientului sau. „M-am dus sa vomit. Cer dreptate!”, s-a revoltat Dalma. Apar noi marturii cutremuratoare in Argentina despre ultimele clipe din viața lui Maradona. Și alte acuzații la adresa…