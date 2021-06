Stiri pe aceeasi tema

- Banca Raiffeisen a fost obligata de Tribunalul Specializat Cluj-Napoca sa restituie unui client sumele de bani pe care le-a perceput in plus la ratele de credit fata de cursul din 2008 al francului elvetian, in conditiile in care CHF a cunoscut, in ultima decada, chiar si o triplare a cursului fata…

- 25.886 de elevi și profesori din 81 localitați au participat in acest an la proiectul „Susțin educația financiara in comunitatea mea”, organizat de Junior Achievement (JA) Romania și Raiffeisen Bank cu scopul de a oferi liceelor soluții pentru educația online: cursuri de educație financiara digitale…

- Raiffeisen Bank a lansat pe bursa româneasca primele obligațiuni verzi, bani ce ar urma sa fie împrumutați firmelor pentru proiecte verzi. Dobânda a fost una mica, de 3,086%/an (maturitate 5 ani), puțin peste inflația prognozata de Banca Naționala a României anul viitor în…

- Clubul de noapte „E11even” din Miami, care functioneaza 24 de ore din 24 sapte zile pe saptamana, și-a anuntat clientii ca isi vor putea achita nota de plata in criptomonede. Astfel, acesta devine singurul local din SUA care propune acest lucru, potrivit EFE. „E11even se mentine mereu in avangarda,…

- Zlotul polonez se situeaza la cea mai scazuta valoare din 12 ani in raport cu euro. In spatele devalorizarii se afla partial modul de gestionare a pandemiei de catre guvernul tarii, insa o asteptata decizie privitoare la creditele in franci elvetieni are de asemenea o insemnatate ridicata. Conform…

- Pentru fanii cumparaturilor online, acum exista mai multe modalitati de plata decat oricand. Modalitati alternative de finantare a achizitiilor dvs. mari devin din ce in ce mai mult accesibile, serviciile planului de plata in rate preluand conducerea.Astfel de servicii sunt concepute pentru a concura…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a utilizat anul trecut la 110 miliarde de franci elvetieni (118,27 miliarde de dolari) pentru a contracara tendinta de apreciere a monedei nationale in perioada pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare…

