Dreptul la replica este oferit ca urmare a publicarii ACESTUI articol Drept la replica USR PLUS: PSD Alba continua presiunile asupra candidaților USR PLUS. Faptele sunt PENALE și cerem organelor abilitate sa se autosesizeze Demagogia, minciuna și manipularea devin armele PSD Alba in aceasta campanie electorala. Disperați ca nu mai pot minți cetațenii din județul Alba, pesediștii continua campania murdara și josnica prin care fac presiuni și incearca sa intimideze candidații Alianței USR PLUS. In ultimele zile, PSD Alba a aruncat in spațiul public informații FALSE cu privire la candidații USR-PLUS…