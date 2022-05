DREPT LA REPLICA| Spitalul Municipal Aiud: Intreaga chestiune adusa in discuție de consilierul USR este un NON-subiect. Orice comentariu pana la soluționarea contestației și a celorlalte cai de atac este inutila DREPT LA REPLICA| Spitalul Municipal Aiud: Intreaga chestiune adusa in discuție de consilierul USR este un NON-subiect. Orice comentariu pana la soluționarea contestației și a celorlalte cai de atac este inutila Drept la replica pt comunicatul de presa „Dragos Crisan Consilier local USR-Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru ca a limitat nejustificat […]