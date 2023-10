Drept la replică: ROJUST – Asociația Personalului din Justiție ROJUST, Asociația Personalului din Justiție, a transmis un Drept la replica in urma unor informații preluate eronat de catre presa naționala, generate de Nota de Informare cu privire la executarea silita a drepturilor salariale ale personalului judiciar, emisa sub autoritatea Ministerului Finanțelor. ROJUST, Asociatia personalului din justitie, in calitate de sustinator al intereselor grupului Google al Magistratilor pensionari din toata tara a luat la cunoștința, cu o ingrijorare profunda, de diseminarea in spatiul public a unor stiri generate de informatii preluate dintr-un material publicat… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

