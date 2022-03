Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului Brent a atins miercuri 112 dolari pe baril, un nou maxim atins din 2014, chiar daca mai multe state dezvoltate au anuntat ca vor elibera 60 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice. Statele Unite si Uniunea Europeana au impus Rusiei sanctiuni dure pentru invadarea Ucrainei,…

- Aceste anchete ”nu permit”, potrivit parchetului, ”declansarea unei actiuni penale impotriva Majestatii Sale Juan Carlos de Bourbon (…), din cauza insuficientei indiciilor incriminante, prescrierii faptelor si din cauza inamovabilitatii” de care beneficia in calitate de sef al statului pana in 2014,…

- Asociația pentru Energie Inteligenta: Masurile de sprijin pentru plata facturilor sunt de fapt in interesul furnizorilor de gaze Consumatorii nu caștiga mai nimic in contextul masurilor de sprijin luate de stat pentru scumpirea gazelor, deoarece schema de plafonare timp de un an se face pentru mai puțin…

- „Plata cu cardul bancar este cea mai simpla si rapida modalitate de a achita o calatorie cu mijloacele de transport in comun. Pana acum, aceasta facilitate era disponibila doar in autobuzele noi Otokar si Mercedes Hibrid. Pentru a permite tuturor cetatenilor sa isi achite rapid si usor calatoria, chiar…

- In numarul de saptamana trecuta al Jurnalului de Argeș v-am facut cunoscuta situația de la Primaria Beleți-Negrești, și anume declarațiile fiicei primarului Mihai Marin venite in urma incendierii instituției de catre tatal acesteia, precum și acuzațiile facute la adresa secretarei primariei, Roxana…

- Primaria Mioveni reamintește tuturor cetațenilor care au domiciuliul in Mioveni, cat și agenților economici care iși desfașoara activitatea in oraș ca le revine obligația de a achita taxele și impozitele prevazute de Codul Fiscal, conform legii. Contribuabilii care achita integral sumele datorate bugetului…

- Drept la replica| Consilierul local PSD Sebeș, Radu Cristian: „Refuz sa votez un teanc de file de cec in alb pentru aceleași drumuri de pamant și aceeași iarba taiata la suprapreț!” Consilierul local PSD Sebeș, Radu Cristian: „Refuz sa votez un teanc de file de cec in alb pentru aceleași drumuri de…

- Ambasadorul rus in Germania, Serghei Neceaev, a apreciat miercuri ca o condamnare la inchisoare pe viata a unui conational al sau vinovat de omor este o "decizie politica", transmite AFP. Un tribunal din Berlin l-a condamnat pe inculpatul rus cunoscut sub numele de Vadim Krasikov pentru uciderea…