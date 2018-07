Ca urmare a unui articol publicat pe site-ul CANCAN.RO, cu titlul: ”Șeful de la arme și muniții din Poliția Capitalei, filmat la o ”intervenție” in afara programului: Legea e facuta sa fie interpretata!”, redam un drept la replica al domnului Raicu Viorel, subiect in acest caz. ”Aspol Bucuresti -clubul sportiv al politistilor bucuresteni unde eu […] The post Drept la replica in cazul șefului de Arme și Muniții filmat la o ”intervenție” in afara programului appeared first on Cancan.ro .