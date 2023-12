Dreapta încheie anul la podea Se incheie un an bun pentru comunism. Criza și cruzimea monstrului capitalist (am zis bine, nea Ilici?) au facut ca doctrina de stanga sa para una decenta și umana. Comunism cu fața umana, nu? O stanga mai calma. Hai, ca-i bine! Nu doar pe strazi s-... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana , considera ca este momentul ca educatia in Romania sa inceapa de la varsta de doi ani a copilului. ”Eu, cand vad rezultatele clasamentelor de educatie din Europa si PISA pentru copiii tarii mele – nu pot sa vorbesc mai mult pentru ca am un job oficial…

- In timp ce unele semne zodiacale iși calculeaza bugetul lunar, gatesc acasa și economisesc bani pentru zile negre, altele sunt ocupate sa arunce cu bani in stanga și-n dreapta. De obicei, potrivit astrologilor, semnele de aer și de foc sunt cele carora le place sa-și cheltuiasca banii, vorba aia, fara…

- Legenda Rapidului, Rica Raducanu (77 ani), face haz de necaz, ca și galeria, dupa ultimele rezultate ale echipei favorite. S-a uitat la meciul cu Voluntari, 1-2, la televizor, ba chiar a stat și la reacții, "sa vad și eu cine apare de la noi, ce explicații dau pentru ce se intampla cu echipa". ...

- S-a declansat haosul pe strazile din Dublin, capitala Irlandei. Au fost ciocniri violente intre protestatari si fortele de ordine, dupa un atac cu cutitul soldat, la mijlocul zilei, cu mai multi raniti, printre care trei copii. In acest caz, Politia nu a exclus niciun scenariu, fiind valabil inclusiv…

- Tablou de groaza pentru secolul XXI in Gaza. Cel putin 179 de cadavre au fost inhumate marti intr-o groapa comuna sapata in incinta complexului spitalului al-Shaifa din Gaza , a declarat pentru AFP directorul institutiei, doctorul Mohammed Abu Salmiya. Printre ele se afla si trupurile a sapte bebelusi…

- „Politicienii trebuie sa faca sacrificii de orgoliu, sacrificii si de ideologie si de doctrina. Și trebuie sa o faca pentru tara, atunci cand tara are nevoie. In 2021 nu ne dadea nimeni sansa sa realizam aceasta Coalitie. Dar a existat acea vedere dincolo de prezent, in care se anticipa ca urmeaza…

- „Politicienii trebuie sa faca sacrificii de orgoliu, sacrificii si de ideologie si de doctrina. Și trebuie sa o faca pentru tara, atunci cand tara are nevoie.In 2021 nu ne dadea nimeni sansa sa realizam aceasta Coalitie.Dar a existat acea vedere dincolo de prezent, in care se anticipa ca urmeaza sa…

- A știut Speak cum sa o aleaga și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Cristina Ștefania a mers intr-un mall mare din București, dar nu a spart banii in stanga și-n dreapta, așa cum aproape toate femeile fac, ci a…