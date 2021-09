Stiri pe aceeasi tema

- ​​Ungaria trebuie sa ramâna membra a Uniunii Europene, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, adaugând ca țara sa va fi printre ultimele care vor parasi blocul, în cazul în care acesta se va dezintegra. Aflat în conflict deschis cu mulți lideri de la Bruxelles…

- Grupul audiovizual public sloven a destituit-o vineri pe directoarea televiziunii, Natalija Gorscak, provocand ingrijorari ale aparatorilor pentru libertatea presei in Slovenia care se tem ca aceasta decizie ar corespunde unei noi ofensive a guvernului conservator impotriva mass-media, potrivit France…

- Ungaria planifica sa inceapa in august imunizarea populatiei cu a treia doza de vaccin anti-COVID. Anuntul a fost facut de premierul maghiar, Viktor Orban, care a mentionat ca se vor putea imuniza toti doritorii care si-au administrat primele doua doze cu cel puțin patru luni in

- Intr-o postare pe Facebook, Cioloș sugereaza atat Ludovic Orban, cat și Kelemen Hunor, ar fi lansat atacuri la adresa USR Plus, din rațiuni legate de interese electroale sau de partid. "Regret sa spun ca sunt complet indiferent cu privire la reacțiile celor doi, pe care i-am apreciat de-a lungul timpului…

- Anunțul facut miercuri de liderul grupului Renew Europe vine chiar in ziua in care Parlamentul European dezbate in plen controversata lege anti-LGBT intrata in vigoare tot azi in Ungaria. Unul dintre argumentele Comisiei Europene, scrie cotidianul italian La Repubblica , este ca Budapesta nu poate oferi…

- Premierul maghiar Viktor Orban și-a gasit și aliați im privința limitarilor drepturilor comunitaților LGBTQ. Slovenia si Polonia au fost singurele tari UE care au sustinut Ungaria in dezbaterea privind drepturile comunitatii LGBT la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, a declarat vineri premierul…