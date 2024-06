Stiri pe aceeasi tema

- Germania trebuie sa gaseasca modalitati de a-i convinge pe oameni sa se inscrie pentru o cariera militara, a declarat marti cancelarul Olaf Scholz, in timp ce tara sa, in fata tensiunilor cu Rusia, analizeaza recrutarea ca o posibila modalitate de a-si spori apararea, relateaza Reuters.

- „La situation internationale necessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois” Emmanuel Macron recoit le president chinois Xi Jinping a l’Elysee — BFMTV (@BFMTV) Emmanuel Macron, care a avut in prealabil discutii cu cancelarul german Olaf Scholz, intentioneaza sa pledeze pentru „reciprocitate” comerciala…

- „Sa fim clari, Ucraina nu are absolut nimic de-a face cu aceste evenimente ”, a precizat acesta, potrivit BBC .Si Legiunea Libertatea Rusiei, un grup de luptatori rusi anti-Kremlin cu baza in Ucraina, a negat orice implicare in atacul armat ucigas de vineri asupra unei sali de concerte de la periferia…

- Vladimir Putin prezideaza centrul operațional de criza in urma evenimentului tragic din capitala Rusiei.Președintele rus Vladimir Putin a fost informat imediat despre inceperea impușcaturilor, in primele minute ale incidentului de la sala de concerte, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției…

- Un europarlamentar francez, susținator al partidului AUR, este anchetat pentru presupuse legaturi cu Rusia, scrie Newsweek. Thierry Mariani este membru al Parlamentului European, din 2019, din partidul „Rassemblement National” (Adunarea Naționala), care a fost condus de Marine Le Pen in perioada 2011-2021.…

- Aproximativ ”800 de site-uri administrative” franceze au fost vizate in timpul atacului cibernetic de „o amploare fara precedent” care a inceput duminica si a durat 48 de ore, revendicat de hackeri pro-rusi, a explicat vineri ministrul francez al Functiei publice Stanislas Guerini, scrie Hotnews. „Statul…

- „Prelungim liberalizarea comertului cu Republica Moldova. Tocmai am votat, cu larga majoritate in plenul Parlamentului European, decizia de a prelungi cu un an masura de liberalizare a comertului dintre Uniunea Europeana si Republica Moldova. Rezultatul votului: 459 de voturi „pentru”, 65 „impotriva”…

- Premierul francez Gabriel Attal a aparat marti strategia Frantei de acordare de ajutor pentru Ucraina, intr-o interventie in fata deputatilor, care sunt asteptati sa o sustina pe scara larga, in pofida diviziunilor in tabara stangii si a abtinerii partidului de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen,…