DRDP Timișoara execută lucrări între Băcia și Petroșani DN 66 a intrat in reparații. Pe sectorul de drum cuprins intre Petroșani și Bacia drumul a fost decopertat. Marcajul longitudinal și divers a fost frezat in vederea executarii lucrarilor de așternere straturi foarte subțiri. DRDP Timișoara arata ca in urma masuratorilor efectuate s-a constatat faptul ca drumul nu mai este in parametri normali. „In urma masuratorilor efectuate de catre Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatica (CESTRIN), s-a constatat ca rugozitatea pe sectorul DN 66 km 136+000 – km 210+500 nu mai este in parametri normali. Drept urmare, a inceput executarea de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

