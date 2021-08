DRDP Timișoara a anunțat când se va sfârși coșmarul șoferilor care trec prin Teregova In data de 31 mai 2021, DRDP Timișoara anunța ca pe DN 6, la Teregova (Caraș-Severin), au inceput lucrari de consolidare a unui pod. Din acest motiv, se circula pe o singura banda, traficul fiind dirijat cu un semafor. Restricțiile se vor menține pe tot parcursul verii, pana la finalizarea lucrarilor pe ambele sensuri de […] Articolul DRDP Timișoara a anunțat cand se va sfarși coșmarul șoferilor care trec prin Teregova a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- CARANSEBES – Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) a concesionat resursele de namol terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol Est, județul Constanța, societații Formin din Caransebes. Asadar, resursa terapeutica este acum pe mainile patronului de la CFR Cluj si ale colegului de banca al…

- Biroul Politic Local al PNL Timișoara, versiunea susținuta de președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, s-a intrunit astazi intr-o ședința in care s-a votat suspendarea din partid a 18 membri ai filalei, printre care și fostul secretar de stat Catalin Iapa, dar și excluderea din partid a lui Raul…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula de la USR PLUS, a anunțat, duminica, la Timișoara ca lucrarile pe DN 68 A Coșava – Coșevița, care era „o rușine naționala” se vor finaliza la finele saptamanii viitoare, așa cum era preconizat. „Vom avea un drum decent. Nu vom avea inca autostrada, care este…

- Bulevardul Cetații va intra in șantier, iar circulația va fi restricționata vreme de trei luni. In locul tramvaiul de pe linia 4, calatorii se vor deplasa cu autobuze ale STPT. „Ma bucur foarte mult ca deschidem inca un șantier pentru transportul in comun in Timișoara, aici pe Cetații, la colț cu Bogdaneștilor…

- Doua lucrari de arta inedite, ieșite din tiparul clasic – un proiect doctoral al tanarului artistului plastic Constantin Marcel Fantana și o instalație a artistului Bogdan Vladuța – sunt expuse in aceste zile pentru publicul timișorean și nu numai. „Ultimul spectacol” este tema de cercetare a lui Constantin…

- BAILE HERCULANE – Suspendat anul trecut din cauza pandemiei, simpozionul sub acest generic va avea loc anul acesta in perioada 11 – 12 iunie! Un weekend de vis se anunța in stațiunea de pe Valea Cernei, asta datorita reluarii acestui eveniment, foarte bine organizat timp de trei ediții la rand de Primaria…

- CARAS-SEVERIN – Dupa ce s-a inchis focarul de la Goruia, unde au fost 4 cazuri, au mai ramas active 4 focare, respectiv cele de la Obreja – 4 cazuri, Forotic – 4 cazuri, Resita – 3 cazuri si Racasdia – 3 cazuri. Fara aceste 14 cazuri, in judet au fost raportate 136 de cazuri de COVID-19, astfel ca in…

- Au fost finalizate lucrarile de reparații cu mixtura asfaltica executate de Secția Producție a DRDP Timișoara intre Holdea și Coșevița, pe DN 68A. Șoseaua a fost asfaltata pe o lungime de aproximativ patru kilometri și a inceput executarea marcajelor rutiere. Utilajele și drumarii se vor muta, astazi,…