- In cateva zile, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov va semna contractul pentru proiectarea și execuția „Variantei de Ocolire Sighișoara", a anunțat miercuri, 7 septembrie, Tudor Alexandru Duțu, director regional in cadrul DRDP Brașov. Potrivit acestuia, in urma reevaluarii ofertelor…

- Au fost semnate 8 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 35.672.296,77 lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, coordonat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, anunta institutia intr-un comunicat oficial. Dintre acestea, 7 proiecte…

- Axioma, lung de 72,5 metri, a fost confiscat de la miliardarul Dmitri Pumpyansky in martie, in urma sanctiunilor din partea Regatului Unit, UE si SUA. Biroul maresalului amiral din Ucraina a declarat marti ca “a primit 63 de oferte” pentru Axioma, dar a refuzat sa detalieze valoarea ofertelor pentru…

- „Tot astazi, Guvernul a aprobat nota de fundamentare pentru necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii HeliPol. Acest proiect va conduce la cresterea gradului de siguranta si securitate pe infrastructura rutiera, prin implementarea unui concept de actiune…

- Luni, 01.08.2022, CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea si executia Sectiunii 3 (Cornetu - Tigveni) a autostrazii Sibiu-Pitesti cu Asocierea WEBUILD SPA - TRANCRAD SRL. Valoarea contractului este de 5,323 miliarde de lei, fara TVA, finantarea proiectului fiind asigurata din Fonduri Europene Nerambursabile..…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat miercuri protocolul pentru demararea procedurilor de atribuire a contractului de proiectare și execuție a variantei de ocolire a orașului Reghin.