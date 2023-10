Stiri pe aceeasi tema

- Atenție șoferi: restricții de circulație pe Autostrada A10, in zona Aiud, pana pe 15 octombrie. Se efectueaza lucrari de reparații Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat ca in perioada 1 – 15 octombrie vor fi instituite restricții de circulație pe Autostrada A10, sensul Turda…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara anunța producerea unui accident pe autostrada A1, la km 484, in zona localitații Recaș, sensul de mers... The post Trafic ingreunat pe autostrada A1, in zona localitații Recaș, in urma unui accident appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj anunța restricții de circulație in perioada 31.08.2023-15.09.2023 in intervalul orar 08:00-18:00 pe Autostrada A10, km 66+000 – km 66+500, in apropiere de

- Restricții de circulație pe autostrazile A10 Sebeș-Turda și A3. Lucrari de reparații la carosabil și reinnoire a marcajelor Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a adus la cunoștința miercuri ca au fost impuse restricții de circulație pe autostrazile A10 Sebeș – Turda și A3. Conform informațiilor…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, care gestioneaza drumurile naționale și autostrazile din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, anunța ca in aceste... The post Lucrari de intreținere pe autostrada A1, inclusiv in județul Arad appeared first on Special Arad · ultimele…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța trecerea unui transport agabaritic pe autostrada A1, pana la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II.... The post Transport agabaritic pe autostrada Arad-Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Restricții de circulație pe autostrada A10, zona Alba Iulia Nord: Ce lucrari se desfașoara Restricții de circulație pe autostrada A10, zona Alba Iulia Nord: Ce lucrari se desfașoara In urma apariției unor degradari la carosabilul autostrazii A10, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a…

- Restricții de circulație pe autostrada A10, sens Turda-Sebeș, zona Alba Iulia Nord. Lucrari dupa degradari aparute la carosabil Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat restricții de circulație pe autostrada A10, Turda-Sebeș, valabile in perioada 27-29 iulie. In acest interval,…