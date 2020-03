Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul de componente auto german Draxlmaier, care are in Romania aproape 15.000 de angajați, anunța suspendarea temporara a activitații in toate cele 5 fabrici deținute in Romania – Pitești, Satu Mare, Timișoara, Hunedoara și Brașov – „pe fondul masurilor legate de prevenirea raspandirii virusului…

- Uzina Dacia de la Mioveni a anunțat ca iși suspenda activitatea pana pe 5 aprilie, facand ca aproape 14.000 de angajați sa intre in șomaj tehnic. Masura vine dupa ce, marți, Uzina Ford de la Craiova anunța ca și ea iși inchide porțile.

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…

- Gigant german cu peste 20.000 de angajați in Romania anunța pierderi record, din cauza declinului industriei auto Grupul german Continental AG a raportat joi pierderi nete de 1,2 miliarde de euro (1,34 miliarde de dolari) in 2019, pe fondul problemelor cu care se confrunta piata auto globala. Din cauza…

- Greva la CFR joi dimineața. Din primele informații, 19 trenuri au fost anulate. Cei care asigura intreținerea trenurilor și-au incetat activitatea in mai multe județe din țara. Este vorba despre depourile din București, Cluj, Iași, Brașov, Galați, Satu Mare, Timișoara, Arad, Ploiești, Pitești, Sibiu.…

