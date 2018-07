Drapelul Siriei, arborat la limita Platoului Golan ocupat de Israel (OSDO)

Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii din sudul Siriei au incheiat un acord cu Rusia, aliata a Damascului, pentru o predare negociata intr-o zona sensibila care se invecineaza cu partea Platoului Golan anexata de catre Israel, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Acordul de incetare…

- Cel putin 15 civili au fost ucisi marti in lovituri aeriene care au vizat sudul Siriei, sector sensibil unde regimul lui Bashar Al-Assad si aliatul sau rus sunt angajati impotriva insurgentilor, a relatat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Regimul a deschis…

- Potrivit informatiilor sursei, avioanele israeliene au lansat mai multe rachete in regiunea Kors al Nafel din guvernoratul Quneitra. SANA, agentia de presa oficiala de la Damasc, preluata de DPA, sustine ca fortele antiaeriene siriene "au reactionat la o agresiune israeliana" in zona respectiva.…

- Peste 120.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in sud-vestul Siriei dupa ce fortele regimului de la Damasc au lansat o ofensiva pentru a recuceri zona din apropierea frontierei cu Iordania si Platoului Golan, ocupat de Israel, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile…

- Peste 120.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in sud-vestul Siriei dupa ce fortele regimului de la Damasc au lansat o ofensiva pentru a recuceri zona din apropierea frontierei cu Iordania si Platoului Golan, ocupat de Israel, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile…

- Fortele regimului sirian au castigat teren sambata in fata rebelillor in provincia Deraa, in sudul tarii, dupa mai multe zile de bombardamente intensive, a indicat o organizatie nonguvernamentala citata de AFP. "Trupele regimului au avansat in regiune cucerind satele Al-Boustane si al-Choumariya", a…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului afirma ca un grup de luptatori ai Statului Islamic a fost evacuat duminica din ultima enclava insurgenta din apropierea Damascului, ceea ce inseamna ca regimul Assad recaștiga controlul asupra intregii zone, potrivit Reuters.