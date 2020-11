Stiri pe aceeasi tema

- La cei 99 de ani și șapte luni, veteranul de razboi, Laurean Deac, a urmarit cu lacrimi in ochi și mana la piept cum drapelul Romaniei a fost arborat in Piața Tricolorului din Alba Iulia. Drapel pentru care a luptat pe frontul din Rusia in timpul celui de al Doilea Razboi Mondal, țara in care […] Citește…

- Drapelul Național al Romaniei este arborat oficial in Piața Tricolorului, pe esplanada Catedralei Incoronarii din Alba Iulia, luni, cu ocazia Zilei Naționale. Reamintim ca de Ziua Naționala in 2020 la Alba Iulia majoritatea evenimentelor se desfașoara fara public și sunt transmise online, pentru a respecta…

- Ceremonia militara dedicata Zilei Nationale a Romaniei va fi organizata marti, de 1 Decembrie, la Alba Iulia in absenta publicului si cu efective reduse, fara tehnica militara, potrivit unui comunicat transmis de Biroul informare si relatii publice al Diviziei 4 Infanterie "Gemina".

- Dragii mei albaiulieni, Sarbatorim, in acest an, Ziua Naționala a Romaniei in condiții stricte impuse de pandemie, insa pastram cu onoare și respect valorile naționale, in suflete și in inimi. Indiferent de vremuri, Ziua Naționala ramane ziua sfanta a tuturor romanilor, ziua in care tricolorul trebuie…

- Ziarul Unirea VIDEO| De 1 Decembrie 2020, la Alba Iulia, in plina pandemie, FARA parada militara, spectacole in aer liber și focuri de artificii. Gabriel Pleșa: ,,In inimile comunitații, sarbatoarea va fi la fel de frumoasa” Festivitațile de la Alba Iulia din cadrul Zilei Naționale, care se sarbatorește…

- In noua Hotarare prin care s-a dispus prelungiera starii de alerta au fost incluse și masuri speciale care vizeaza manifestarile dedicate zilei de 1 Decembrie. Autoritațile din Alba Iulia anunțasera deja ca ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia nu va semana in acest an cu cele din anii trecuți, din cauza…

- Recunoașterea infaptuirii Romaniei Mari prin tratatele de pace de la Paris, in principal cele de la Trianon, cu Ungaria, de la Saint-Germain, cu Austria, a creat condiţiile încoronării Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria ca suverani ai tuturor românilor. Locul s-a impus de la sine: Alba Iulia.…

- Trei elevi de la Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, proveniti din Alba, Maramures si Mures, au fost testati pozitiv pentru coronavirus, informeaza Agerpres.Reprezentanti ai unitatii militare de invatamant au precizat, duminica seara, pentru sursa citata, ca toti elevii colegiului,…