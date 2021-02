Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 2 februarie a.c., decretul de decorare a Drapelului de Lupta al Comandamentului Flotei.Astfel, cu prilejul aniversarii a 125 de ani de la infiintare, in semn de apreciere a inaltului profesionalism si a rezultatelor importante obtinute, de a lungul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de decorare a regizorului britanic Charlie Ottley si a fostului ambasador elen Vassilis Papadopoulos. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Ofiter, Categoria F-"Promovarea…

- Medicul roman Radu Lupescu a fost decorat de președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru contribuția adusa la lupta impotriva noului coronavirus. Decretul de decorare cu Ordinul național al Meritului a fost publicat in Jurnalul Oficial al Franței.

- Seful Statului Major al Fortelor Aeriene a coordonat ceremonia decorarii Drapelului de lupta al Scolii Militare de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia”. Unitatea a sarbatorit 100 de ani de activitate, prilej pentru organizarea mai multor evenimente.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a colonel doctor Ionescu Ion Simona.Astfel, in semn de apreciere pentru obtinerea unor rezultate semnificative si a unor performante medicale deosebite in tratarea persoanelor infectate cu virusul SARS CoV 2, Presedintele Klaus Iohannis…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat o serie de decrete de decorare a mai multor medici. Șeful statului a conferit Ordinul „Meritul Sanitar” in grad de Cavaler celor șase universitați de Medicina și Farmacie. Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, președintele Klaus Iohannis a semnat o serie de decrete…

- Secretarul de stat, dr. Raed Arafat a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul și Medalia Merit Sanitar in grad de Cavaler. Ordinul este oferit in momentul in care un medic, cetațean roman sau strain, are merite deosebite cu privire la combaterea unor epidemii, in domeniul cercetarii,…