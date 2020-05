Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi decizia de coborare in berna a drapelului SUA de pe toate cladirile federale timp de trei zile (de vineri pana duminica), pentru a onora memoria victimelor epidemiei noului coronavirus, informeaza vineri AFP. "Voi cobori in berna steagurile de pe cladirile federale…

- Victimele pandemiei de coronavirus vor fi omagiate cu un minut de reculegere inaintea meciurilor din urmatoarele doua etape ale Bundesligii si Bundesligii 2, noteaza news.ro.“Pandemia de coronavirus a luat deja multe vieti in lumea intreaga. Fotbalul profesionist german ar vrea sa isi arate…

- Bilanțul victimelor epidemiei de coronavirus din țara noastra Foto: Arhiva. Înca trei persoane și-au pierdut viața în contextul epidemiei de coronavirus - anunța autoritațile din țara noastra. Este vorba despre trei femei, cu vârste cuprinse între 67 și 99 de ani,…

- Primarul din orasul luxemburghez Schengen, Michel Gloden, a spus ca ''nu intelege'' decizia anuntata luni de ministrul de interne german Horst Seehofer, de a mentine frontierele inchise pentru inca o saptamana, in timp ce tarile europene ridica treptat restrictiile. Ministrul de externe al Marelui Ducat…

- China s-a oprit sambata dimineata timp de trei minute, la ora locala 10:00 (02:00 GMT) intr-un moment de reculegere la nivel national in memoria persoanelor decedate ca urmare a imbolnavirii cu COVID-19, informeaza AFP. Sirenele au sunat pe intreg teritoriul celei mai populate tari de pe planeta, in…

- Japonia a anulat in acest an din cauza epidemiei de coronavirus ceremonia nationala in onoarea victimelor cutremurului si a tsunami-ului din 11 martie 2011, au anuntat vineri oficiali niponi, relateaza AFP. scrie Agerpres.In ultimii opt ani, premierul, membri ai familiei imperiale, parlamentari,…

- Campionatul elvetian a fost suspendat pana la 23 martie din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, luni, Liga de fotbal din Elvetia, potrivit news.ro.Reuniti la Berna, conducatorii celor 20 de cluburi din liga (SFL) au decis suspendarea partidelor din primele doua ligi. Citește…

- Campionatul elvetian a fost suspendat pana la 23 martie din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, luni, Liga de fotbal din Elvetia.Reuniti la Berna, conducatorii celor 20 de cluburi din liga (SFL) au decis suspendarea partidelor din primele doua ligi. Citește și: Dupa ce au golit…