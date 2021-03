Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul artist de muzica lautareasca, Nelu Ploieșteanu, este internat la spital in stare grava, bolnav de COVID. Cantarețul are plamanii afectați in proporție de 70%. Mara Banica a stat de vorba cu una dintre fiicele lui Nelu Ploieșteanu și a intrat in direct la Antena 3 unde a vorbit despre starea…

- In ediția 6 din sezonul 9 „Chefi la cuțite” am putut sa-l cunoaștem pe Johhny King, un concurent nascut in Congo, care a pregatit chefilor o rețeta africana. Deși e de meserie cantareț, acesta are o imensa pasiune pentru gatit.

- Cantaretul american de muzica rock Alice Cooper a declarat ca ii este dor de ''ritmul turneelor'' in perioada pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. ''Am facut o pauza de un an si am petrecut mult mai mult timp cu cei patru nepoti ai mei'', a declarat…

- Cantaretul canadian The Weeknd a fost, duminica noapte, protagonistul show-ului din pauza Super Bowl, unul complet diferit de cele prezentate pana in prezent, cu numeroase momente de coregrafie, trecand prin cele mai de succes piese ale sale lansate in zece ani de cariera. Show-ul din pauza…

- Cantaretul si pictorul austriac Arik Brauer, reprezentant al Scolii Vieneze de Realism Fantastic, a decedat ieri la varsta de 92 de ani, lasand in urma o opera prolifica. ‘Am fost fericit cu sotia mea, familia mea, arta mea si padurea mea vieneza. Insa traim doar o vreme, intre doua eternitati in care…

- Deși e tot timpul cu zambetul pe buze, Nelu Ploieșteanu traiește o adevarata drama. In anul 2018 singurul sau fiu a decedat din cauza unei boli grave, iar de atunci viața sa s-a schimbat radical. Invitat la Star Matinal, cantarețul de muzica de petrecere a declarat ca el in minuni și considera ca fiul…

- Competiția dintre Faimoși și Razboinici de la Survivor Romania a adus și primul scandal in echipa condusa de Catalin Moroșanu și Jador. Cantarețul de manele s-a enervat dupa a doua proba consecutiva pierduta, de aceasta data pentru recompensa, și a dat vina pe femeile din echipa sa. Jador a facut scandal…

- Cantaretul de muzica populara Nicolae Sabau a murit in noaptea de marti spre miercuri, la varsta de 91 de ani, a anuntat familia. Artistul a fost internat saptamana trecuta la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare, unde a fost confirmat pozitiv, iar in cursul zilei de luni a fost transferat…