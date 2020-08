Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile marite vor ajunge la timp in septembrie iar la nivelul Postei Romane se pun la punct ultimele detalii, arata ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Vor ajunge la timp! Urmatoarele pensii vor ajunge si marite si la timp. Aud ca strategii PSD sugereaza pregatirea liniei de atac contra Guvernului…

- In sedinta ordinara de vineri, consilierii judeteni au aprobat Regulamentul pentru transportul public de persoane in Politic / on 14/08/2020 at 13:11 / In cadrul sedintei de vineri a Consiliului Judetean Teleorman, consilierii au aprobat 12 hotarari initiate de presedintele Danut Cristescu pentru…

- O adevarata telenovela are loc in Timiș unde un fost concurent la emisiunea „Insula Iubirii” vrea sa candideze pentru funcția celui care i-a furat in trecut iubita. Cei doi foști prieteni sunt acum la cuțite pentru poziția de primar.

- Lora s-a intors acasa in urma cu cateva zile, dupa cinci luni de izolare in Bali, si deja se pregateste sa lanseze noi proiecte. Artista lanseaza in cateva zile o piesa noua cu videoclipul filmat in Bali, anunța MEDIAFAX.Dupa 5 luni de izolare in Bali, Lora a ajuns in sfarsit acasa! Artista…

- O fata de 15 ani, din localitatea Botesti, este cautata de politisti dupa ce familia a anuntat disparitia acesteia de acasa, in urma cu doua zile, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu.Minora se numeste Gabriela Andreea Iancu, iar duminica seara a plecat de la…

- Cercetatorii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului vor incepe proiectul de recuperare a memoriei detinutilor politic care au participat la lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanta. la inceputul anilor ’50. Un mesaj al unor detinuti care au participat la lucrarile respective…

- Joi, 9 iulie, expertii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc s-au reunit in vederea planificarii detaliate a proiectului pentru recuperarea memoriei fostilor detinuti politic care au participat la reabilitarea Cazinoului din Constanta la inceputul anilor ‘50.

- "Avocatul Poporului a fost sesizat de 8 organizații neguvernamentale cu privire la situația creata in Municipiul Baia Mare, prin conduita edilului localitații. Concret, sunt semnalate posibile incalcari ale drepturilor persoanelor fara adapost, ocazie cu care ni s-a solicitat intervenția", transmite,…