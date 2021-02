Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Mitran a avut o copilarie de coșmar, iar traumele traite atunci au lasat-o cu sechele. Cantareața de muzica populara a dezvaluit ca tatal ei o batea ca pe un animal și o umilea, iar drama copilariei o urmarește și acum, Rodica fiind nevoita sa ia medicamente pentru a se liniști. La 56 de ani,…

- Marcela Fota trece prin clipe foarte grele de aproape o luna de zile! Cantareața de muzica populara și-a pierdut soțul la scurt timp dupa Craciun, iar de atunci cu greu poate sa-și stapaneasca lacrimile, mai ales ca aceștia au avut o relație lunga de 13 ani! Gestul facut de interpreta de muzica populara…

- Povestea de viața dramatica a cantareței de muzica populara Rodica Mitran. Vedeta a marturisit ca tatal ei i-a provocat traume psihice de nesuportat și de neuitat nici in ziua de astazi. Rodica Mitran, batuta de tata. Cantareața de muzica populara a trecut prin abuzuri teribile Cantareața a fost martora…

- Una dintre cele mai talentate, dar și frumoase artiste de muzica populara din Oltenia, Rodica Mitran, și-a spus povestea trista din spatele zambetului discret pe care il afișeaza in public. Cantareața a fost maltratata ani in șir de catre propriul sau tata, aceste venimente marcand-o profund de-a lungul…

- In dupa amiaza zilei de luni, soțul solistei de muzica populara, Marcela Fota, a decedat la virsta de numai 47 de ani in timp ce se afla la coada la Serviciul de Taxe și Impozite din Craiova. Cu toate ca barbatul a fost resuscitat ore in șir de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanța Dolj insa…

- Durere mare pentru familia interpretei de muzica populara Marcela Fota! Soțul ei a murit in aceasta dupa-amiaza, din cauza unui infarct fatal. Barbatul in vasrta de doar 47 de ani se afla in incinta Serviciului de Taxe și Impozite Craiova.

- Denisa Gog, solista si dansatoare la ansamblul folcloric din localitatea Dumbravita, aflata la marginea Timisoarei, și-a pierdut viața joi dupa-amiaza intr-un tragic accident rutier. Tanara...

- Mai mulți cantareți s-au infectat cu noul coronavirus, dupa ce au participat la filmarile de Revelion la mai multe televiziuni! Pentru ca masca nu este obligatorie in televiziune, cantareții au dat virusul de la unul la altul. Nicu Paleru, Maria Ghinea, Marian Haiducu și Steliana Sima sunt…