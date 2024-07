Se consuma adevarate drame la Complexul Energetic Oltenia. Zeci de fosti salariati au intrat in greva foamei, in fata companiei. Oamenii au fost dați afara, fara preaviz, dupa ce compania s-a folosit 2 ani de serviciile lor. Din cauza caniculei, oamenii au inceput sa leșine, conform Antena 3. Compania i-a dat afara fara preaviz Conducerea […] The post Drame la Complexul Energetic Oltenia! Oamenii au intrat in greva foamei, li se face deja rau! first appeared on Ziarul National .