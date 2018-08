Stiri pe aceeasi tema

- Un bErbat in varstE de 60 de ani a murit, dupE ce a adormit in baie. BEtranul a cEzut cu fata direct pe peria pentru toaletE. ~ocant este faptul cE obiectul i-a strEpuns fata, prin ochiul drept.

- Un roman, in varstE de 35 de ani, a fost gEsit in Mubai, India, intr-o baltE de sange, in fa:a unui hotel. El a cEzut de la etajul 11, iar anchetatorii au declarat cauzele mor:ii drept suspecte.

- DupE unsprezece ore de cEutEri, salvamonti"tii au reu"it, duminicE diminea:E, sE recupereze trupul turistului care a murit dupE ce a cEzut intr-o prEpastie. Tragedia s-a petrecut ieri, in apropierea Varfului Moldoveanu din Mun:ii FEgEra".

- O studenta a murit in Constanta, dupa ce i s-a facut rau in timpul unui examen. Nu se stie daca stresul sesiunii sau o problema de sanatate nedescoperita la timp i-a adus sfarsitul la doar 24 de ani.

- Alina Firiza, o interpretE de muzicE popularE din Baia de AramE, a murit intr-un tragic accident de ma"inE, produs pe raza comunei Pe"ti"ani. Incidentul s-a produs in luna aprilie a anului 2013, iar, acum, magistra:ii JudecEtoriei Targu-Jiu au ajuns la o hotErare in privin:a unui vinovat.

- Roxana Neme" a explicat, la TV, cum reu"e"te sE se men:inE in formE in ultima perioadE de timp. Roxana Neme", una dintre cele mai senzuale cantEre::e din peisajul muzical romanesc , a acordat un interviu pentru emisiunea “REi Da’ Buni”, de la Antena Stars, in care a dezvEluit cum reu"e"te sE se men:inE…

- Pentru unii, la 20 de ani, viata abia incepe! Pentru ea, la 20 de ani, viata i-a dat cea mai mare lovitura. Daca o vezi la televizor, te atrage din prima. Are ceva al ei, are un zambet frumos, are o voce calda, are o privire blanda.