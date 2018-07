Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 17 ani, proaspat absolvent de liceu și admis la facultatea la care iși dorea, s-a sinucis. Cel care l-a gasit spanzurat a fost chiar tatal lui. Baiatul a locuit in Spania pana la inceperea liceului. Ajuns in țara, a vrut sa le demonstreze tuturor ca se poate descurca, așa ca […]…

- Un tanar in varsta de 17 ani, proaspat absolvent de liceu și admis la facultatea la care iși dorea, s-a sinucis. Cel care l-a gasit spanzurat a fost chiar tatal lui. Baiatul a locuit in Spania pana la inceperea liceului. Ajuns in țara, a vrut sa le demonstreze tuturor ca se poate descurca, așa ca s-a…

- Dorul de familie l-ar fi impins pe un barbat de 45 de ani din Dambovița sa recurga la un gest extrem. Omul a fost gasit fara suflare in locuința in care statea singur, dupa ce soția și copiii l-au parasit. Apropiații spun ca nu ințeleg de ce nu a cerut sprijinul unui specialist care ar […] The post…

- Petre Dobre, un roman care si-a pierdut aproape complet auzul, este primul profesor in limbajul semnelor britanice din Scotia. A reusit aceasta performanta dupa ce statul roman i-a luat, mai intai, simtul auzului, iar apoi i-a refuzat si sansa de a sustine Bacalaureatul in limbajul semnelor.

- Un tanar cu deficiente de auz din Romania, care nu a reusit sa promoveze Bacalaureatul, a ajuns sa studieze si sa obtina un loc de munca in cadrul unei universitati din Scotia. Specialistii sustin ca Romania nu ofera suficiente oportunitati persoanelor cu nevoi speciale.

- Tragedie pe breteaua de legatura intre DN73 E și Uzina Dacia, luni seara (4 iunie), in comuna argeșeana Darmanești. Un tanar de 24 de ani a intrat cu mașina intr-un parapet. Medicii veniți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el. Apropiații cred ca nu ar fi vorbe de un accident, insa, […]…

- Un barbat din Moldova Noua care si-a pierdut portofelul in timp ce se afla pe o strada din Craiova a fost sunat de politisti sa isi ridice actele si banii. Baiatul aproape ca isi pierduse orice speranta sa isi mai recupereze portmoneul insa banii si actele au fost gasite de un localnic care a presupus…

- Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat Marele Premiu al Spaniei, desfasurat duminica pe circuitul Catalunya de langa Barcelona (4,655 km). Este al doilea succes al britanicului in acest sezon, campion mondial en titre, dupa victoria din MP al Azerbaidjanului. Coechipierul sau, finlandezul Valtteri Bottas…