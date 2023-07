SUFERINȚA UNEI MAME… Durerea pierderii singurului baiat a fost prea grea pentru un suflet de mama! Cu cateva zile inainte de a se implini un an de cand studentul hușean, Lucian Arion, a disparut in apele Marii Negre, in dreptul stațiunii Costinești, mama lui, Daniela, s-a stins, la numai 41 de ani. Saptamana trecuta, mama […] Articolul DRAMATIC: Pierderea fiului a rapus-o! Mama studentului inghițit de Marea Neagra, s-a stins de durere! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .