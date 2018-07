DRAMATIC - Patru tineri români au murit înecați în Germania Tragedii pe banda rulanta in Germania. Nu mai puțin de patru romani au murit inecați. Un tanar de 19 ani din Romania s-a inecat in parcul de distracții acvatice din Oberhausen, dupa ce a fost descoperit pe fundul piscinei mari de salvamar. In ciuda eforturilor facute de medici pentru a-l resuscita, romanul a murit in drum spre spital, noteaza observator.tv. In aceeași zi, un alt tanar roman, tot de 19 ani s-a stins in dreptul unei plaje de pe un lac de agrement din Kaarst. De asemenea, alți doi romani, de 23 ș 25 de ani, au disparut duminica seara in apa raului Elba, la nord de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

