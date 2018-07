Stiri pe aceeasi tema

- Un imobil rezidențial de patru etaje s-a prabușit marți in centrul Istanbulului, dupa ce a ramas mai multe ore in echilibru pe malul unei rape provocate de o alunecare de teren, potrivit imaginilor difuzate de presa locala, scrie AFP.

- Responsabili ai orasului si fortele de ordine abia au avut timp sa evacueze locuitorii din cladire, situata in Sutluce, districtul Beyoglu, pe malul european al Istanbulului, inainte ca aceasta sa se prabuseasca. In timp ce posturile de televiziune transmiteau live de la fata locului,…

- O cladire rezidentiala de patru etaje s-a prabusit marti in centrul orasului turc Istanbul dupa ce a ramas mai multe ore in echilibru pe marginea unei gropi in urma unei alunecari de teren survenita dupa o furtuna violenta insotita de ploi torentiale care au afectat orasul in timpul noptii, potrivit…

- Poliția din Miami investigheaza prabușirea neașteptata a unei cladiri de 12 etaje, in timpul unei demolari, incident in care o persoana a fost grav ranita, relateaza CNN, potrivit Digi24.ro.

- Imobilul cu 6 etaje s-a prabusit peste o cladire cu 4 etaje in orasul Noida, de la periferia New Delhi. Cel puțin doua persoane au murit, a informat politia. Salvatorii cauta inca persoane care ar putea fi prinse sub daramaturi, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

