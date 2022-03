Dramatic. Gimnastă de 11 ani, ucisă în bombardamentele din Mariupol Gimnasta ucraineana Katia Diacenko, in varsta de 11 ani, a murit pe 24 martie, in urma unui bombardament al armatei ruse la Mariupol, informeaza mundodeportivo.es, citat de news.ro. Potrivit sursei citate, copila se afla la domiciliul ei din Mariupol cand cladirea a fost lovita de o racheta ruseasca. Anuntul decesului a fost facut chiar de […] The post Dramatic. Gimnasta de 11 ani, ucisa in bombardamentele din Mariupol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

