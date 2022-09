Dramatic! FCSB a pierdut două puncte cu FC Voluntari la ultima fază: iată momentul FCSB n-a caștigat nici cu FC Voluntari (1-1) și ramane la retrogradare in SuperLiga. Ilfovenii au egalat la ultima faza, dupa un penalty comis involuntar de Radunovic. VIDEO cu momentul, mai jos. Așa cum era de așteptat, roș-albaștrii au dominat partida cu ilfovenii, și-au creat o mulțime de ocazii, numai Compagno a irosit 7! Vicecampioana a marcat pana la urma in minutul 72, prin Miculescu, dar n-a caștigat, Nemec egaland in minutul 90+6 din penalty. VIDEO. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FCSB a incheiat la egalitate, scor 1-1, luni, pe teren propriu, cu FC Voluntari, intr-un meci contand pentru etapa a X-a din Superliga de fotbal. Ilfovenii au reusit sa egaleze in minutul 90+7, printr-un gol marcat din penalti in minutul 90+7, anunța news.ro. Fii la curent cu cele…

- Echipa FCSB a pierdut joi seara la Londra, scor 1-3, primul meci din grupele Conference League, cu echipa engleza West Ham United Cordea a deschis scorul in minutul 34, din pasa lui Olaru. Bowen a egalat din penalti, in minutul 68. Al doilea gol al gazdelor a fost inscris de Emerson, in minutul 75,…

- Rapid s-a impus in deplasarea de la Voluntari, scor 1-0, și e lider in Superliga. Liviu Ciobotariu (51 de ani), antrenorul clubului ilfovean, așteapta intariri și spune ca nu a discutat despre o posibila plecare. FC Voluntari traverseaza o perioada extrem de slaba. Ilfovenii nu au expediat niciun șut…

- Farul - Voluntari 2-1, intr-un meci din etapa #6 din Superliga. Denis Alibec, atacantul constanțenilor, a vorbit dupa primul gol de la revenirea in Liga1. Internaționalul roman ar fi putut sa marcheze chiar mai multe goluri. In minutul 48, a șutat din marginea careului, insa mingea lovit bara. Portarul…

- Antrenorul Universitatii Cluj, Erik Lincar, a declarat, duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 1-1, ca echipa sa putea obține toate ce trei puncte din confruntarea cu vicecampioana. „In general, imi place fotbalul curajos. Noi am mai avut și experiența derby-ului cu Dinamo și azi am folosit 9 jucatori…

- Anton Petrea, antrenorul echipei FCSB, s-a aratat nemulțumit atat de rezultatul inregistrat cu Universitatea Cluj, 1-1, cat și de evoluția elevilor sai. ”Un joc mai puțin reușit din partea noastra. Am fost destul de nemulțumit, am facut destul de multe greșeli. Am discutat cu jucatorii sa fie mult mai…

- Invinsa in Supercupa Romaniei și eliminata din preliminariile Champions League, CFR Cluj a obtinut sambata prima victorie a sezonului, scor 1-0, impotriva echipei Rapid București. Meciul din Gruia a avut loc in prima etapa din SuperLiga (fosta Liga 1).

- FCU Craiova a susținut, in aceasta dimineața, de la ora 10:30, un amical cu CSM Slatina, nou-promovata in Liga 2. Partida, disputata in baza de pregatire a formației din Banie, s-a terminat cu victoria trupei pregatite de Marius Croitoru, scor 5-0 (1-0). Goluri marcate de Compagno (19 - penalty, 58),…