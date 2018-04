Andreea Marin a rememorat cel mai dramatic moment pe care l-a trait și care i-a dat viața total peste cap, pierderea mamei sale.

"Am crescut cu niște mari cumpene in viața, cu niște mari greutați, care m-au invațat ca nu trebuie sa imi pierd capul și trebuie sa raman cu picioarele pe pamant, pentru ca azi ne poate fi bine, maine, dintr-un motiv sau altul, putem fi la pamant. Intr-o zi, din copilul fericit care eram și avea orice, am ajuns sa pierd totul, sa pierd omul cel mai drag inimii mele, in brațele mele. Mama s-a stins, pana am ajuns la spital, in brațele mele, iar eu aveam 9 ani.…