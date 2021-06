Stiri pe aceeasi tema

- Stefanos Tsitsipas a fost învins în finala de la Roland Garros de Novak Djokovic, dupa o revenire uluitoare a sârbului. Grecul a anunțat ca nu va participa la turneul de pe iarba de la Halle, invocând oboseala.”Sunt epuizat dupa ultimele doua saptamâni ale…

- Liderul mondial, sarbul Novak Djokovic, a caștigat finala disputata duminica, la Paris, in fața lui Stefanos Tsitsipas. Insa abia dupa ce s-a incheiat infruntarea de pe teren, una spectaculoasa și urmarita cu interes de catre fanii sportului alb, s-a aflat prin ce moment dramatic a trecut adversarul…

- Jucatorul grec Stefanos Tsitsipas a aflat despre decesul bunicii sale cu cinci minute inainte de a intra pe teren pentru finala turneului de la Roland Garros, potrivit news.ro. "Cu cinci minute inainte de a intra pe teren, foarte iubita mea bunica a pierdut batalia cu viata. O femeie inteleapta,…

- Stefanos Tsitsipas a condus cu 2-0 la seturi in finala de la Roland Garros, dar nu a mai gasit energia mentala și fizica pentru a duce la capat așa cum și-ar fi dorit o batalie incredibila cu Novak Djokovic. La o zi dupa incheierea competiției de la Paris, grecul a anunțat ca o veste trista l-a tulburat…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas a anuntat luni dimineata ca a aflat de moartea bunicii sale cu doar cateva minute inaintea debutului finalei turneului de la Roland Garros, pierduta duminica, in cinci seturi, in fata sarbului Novak Djokovic, informeaza AFP. Tanarul jucator, in varsta…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a castigat turneul de Mare Slem de la Roland Garros, impunandu-se in cinci seturi, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in fata grecului Stefanos Tsitsipas, in finala disputata duminica, care a durat 4 ore si 11 minute. Djokovic (34 ani), care a reusit sa…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a castigat turneul de Mare Slem de la Roland Garros, impunandu-se in cinci seturi, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in fata grecului Stefanos Tsitsipas, in finala disputata duminica, care a durat 4 ore si 11 minute, anunța AGERPRES. Djokovic (34 ani),…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa o victorie in patru seturi in fata argentinianului Diego Schwartzman, 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Rafael Nadal, detinatorul trofeului, incearca sa castige al 14-lea sau titlu la Roland Garros.…