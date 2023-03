Drama unui tânăr din Sebiș: ambii părinți s-au sinucis, la diferență de 7 ani, iar el i-a găsit morți Un tanar din Sebiș traiește o drama de neinchipuit: a ramas singur pe lume dupa ce parinții lui s-au sinucis, la diferența de șapte ani unul de celalalt. Tanarul, care acum are in jur de 21 de ani, retraiește acum un coșmar pentru el a fost cel care i-a gasit pe amandoi morți. Geta Florica Moț, in varsta de 41 de ani, a decis, dupa ani buni de lupta cu depresia, sa-și puna capat zilelor. Pe pagina de Facebook, femeia posta des fotografii cu baiatul ei și ii declara ce mult il iubește, fara ca cineva sa poata banui o secunda ca i-ar putea trece prin minte sa se sinucida. Baiatul, in varsta de 21… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

