- Sectia 7 Politie a fost sesizata de un barbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe Soseaua Fundeni din Capitala, in urma unui conflict in trafic, ar fi fost amenintat cu un pistol de conducatorul altui vehicul, iar autorul ar fi intrat in curtea Spitalului Fundeni, noteaza…

- Peste 700 de copii au ajuns, intr-o singura zi, numai in Bucuresti la spital, cu probleme digestive si toxiinfectii alimentare. Principalele cauze sunt mancarea tinuta in caldura si apa din piscine. Febra si dureri abdominale, la copii Febra, durerile abdominale si varsaturile au adus-o in aceasta dimineata…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau a intervenit, duminica dupa-amiaza, pentru acordarea primului ajutor medical unui grup de 42 de persoane, dintre care 39 de copii, toti din Bucuresti, care acuzau stare de rau si aveau simptome de toxiinfectie alimentara, in localitatea Magura. 13…

- ISU Buzau a intervenit, duminica, pentru acordarea primului ajutor medical unui grup de 42 de persoane, dintre care 39 de copii, toti din Bucuresti, care acuzau stare de rau si aveau simptome de toxiinfectie alimentara, in localitatea Magura, 13 fiind transportați la spital.

- Ștefan Pamfilie a obținut locul I la Campionatul NAȚIONAL de Copii (atletism), categoria de varsta U14. Practic avem campion național la atletism la saritura in inalțime. Ștefan este elev al Liceului Teoretic Liviu Rebreanu Turda și este antrenat de Trif Bianca. „TURDA CRESTE CAMPIONI Sunt foarte mandru,…

- Un incident periculos a avut loc in trenul care face legatura intre București și Buzau. La un moment dat, o piatra a spart unul dintre geamurile unui vagon, iar in compartiment se afla o familie cu un bebeluș. VIDEO AICI Incidentul putea avea urmari extrem de grave. Un bolovan a spart geamul unui compartiment,…

- O zi speciala, cea a copilului. O zi care parca ar trebui cumva sarbatorita in fiecare zi, nu doar in 1 iunie. La mulți ani, copii, cu zambet mult și bucurii nenumarate! Sa fiți iubiți și sa aveți parte de tot binele din lume! 1475: Prima mențiune documentara a Craiovei. Și uite-așa, muica, se atestara…