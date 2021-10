Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu poate trece peste pierderea fiului sau de acum 35 de ani. Baiatul avea 18 ani și a a murit in somn. ,„Cel mai mare regret al vieții mele este ca mi-a murit fiul la 18 ani. In rest, nu am regrete in decursul vieții. Nu ține de noi, ține de Doamne-Doamne,…

- Lunella Maier, fosta jucatoare de tenis, componenta a loturilor naționale și antrenoare, a murit, informeaza Federatia Romana de tenis.De-a lungul timpului, Lunella Maier a fost antrenor federal, participand cu loturile naționale la competiții internaționale de top, dar și antrenoare in cadrul cluburilor…

- Fostul antrenor de fotbal, Cornel Dragusin, a incetat din viata, duminica, la varsta de 95 de ani, informeaza LPF . Dragusin a fost unul dintre cei mai buni pedagogi din istoria fotbalului romanesc. A condus trei naționale: ale Romaniei, Siriei și Irakului. Cornel Dragușin s-a nascut pe 26 martie 1926,…

- Bianca Sarbu este o femeie puternica și apare mereu cu zambetul pe buze, insa puțini știu cat de greu a fost incercata de viața, ci nu o data. Soțul artistei a murit pe scena, langa ea. Apoi, Bianca Sarbu a fost diagnosticata de doua ori cu cancer. La doar 34 de ani, Bianca Sarbu ramanea vaduva și cu…

- Celebrul sportiv suferea de ciroza și chiar anunțase in urma cu doua saptamani, pe o rețea de socializare, ca are nevoie de un transplant de ficat.Soția acestuia a scris un mesaj emoționant, pe pagina sa de Facebook.„Sufletul si viata mea nu mai este… O sa ne lipsesti enorm… Dumnezeu sa te ierte! Ai…

- Checedi Thomas Nicholas era considerat unul dintre cei mai talentați tineri halterofili din Romania. Acesta a participat, anul acesta, la toate etapele competiționale naționale destinate Juniorilor III și a inregistrat rezultate promițatoare. Din pacate, viața lui a fost curmata la numai 9 ani. “Suntem…

- Unul dintre cei mai titrati antrenori de judo din Romania, Liviu Cosmescu, a incetat din viata. De-a lungul timpului, a creat generatii si generatii de campioni, in centrul de la Deva. „Familia judoului romanesc este mai saraca. Antrenorul Liviu Cosmescu ne-a parasit! Pe aceasta cale, Federatia Romana…

- Soția lui Emerich Ienei, sportiva Ileana Gyulai, a murit la varsta de 75 de ani. Ea a fost campioana la scrima, participand la patru ediții ale Jocurilor Olimpice. Tragedie in fotbalul romanesc Soția lui Emerich Ienei, fostul antrenor de la Steaua, s-a stins din viața. Fosta campioana de scrima i-a…