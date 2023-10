Stiri pe aceeasi tema

- Final tragic pentru Gabriela Salgau, o romanca in varsta de 51 de ani, faimoasa in Italia dupa ce a caștigat titlul de Miss Lady Sanremo 2022. Femeia a fost gasita moarta in locuința ei.

- Echipa Romaniei a caștigat, pentru prima data, Campionatului Mondial de Degustat Vinuri 2023. Editia de anul acesta, a XI-a a competitiei, s-a desfasurat weekendul trecut, in Franta, la Chateau de Sainte-Roseline. La evenimentul organizat de Revue du Vin de France au participat 33 de țari de pe cinci…

- Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul conducator al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat scandalul momentului in fotbalul internațional, in care, de ultima ora, apare și numele lui Radu Dragușin. CONTEXT: Nicolo Fagioli, actor negativ in scandalul „Scommessopoli”, care urmeaza sa fie suspendat 7…

- DNA ridica documente de la Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare (AM POIM). Procurorii DNA ridica miercuri documente de la Autoritatea de Management a Programului Operational Infrastructura Mare (AM POIM), adica instituția de stat care gestioneaza banii UE pentru autostrazi…

- US Open 2023 este un turneu dotat cu premii totale de 65 de milioane de dolari, dar anul acesta nu vor fi dați toți banii. O jucatoare de 21 de ani a caștigat pe teren 81.500 de dolari, dar este obligata sa returneze suma. Sportiva din SUA le-a declarat jurnaliștilor ca nu a realizat cat […] The post…

- Tenismanul Dan Alexandru Tomescu a castigat turneul ITF de la Targu Jiu „Florin Mergea Tennis Academy Trophy“, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Acesta l-a invins duminica, in finala, pe Gabi Adrian Boitan, cu 2-6, 6-3, 6-2. Tomescu, al patrulea favorit, a obtinut victoria dupa doua ore si…

- Un barbat din Kentucky, Statele Unite, a fost la un click distanța sa piarda un milion de dolari. A vrut sa ștearga e-mailul care il anunța ca a caștigat la loteria Powerball, relateaza Business Insider.