Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre cele mai frumoase femei din lume au facut un adevarat spectacol pe un yacht, iar paparazzii au fost acolo sa surprinda fiecare detaliu. Cu siguranța Leonardo DiCaprio nu mai poate de ciuda ca nu a fost invitat :)

- Continue reading Raport preliminar: Drama din stațiunea georgiana Shovi in urma caruia in Georgia a fost declarat doliu național a avut loc din cauza prabușirii parțiale a ghețarului Buba VIDEO at Info real.

- Continue reading Drama cutremuratoare prin care a trecut Șumudica. S-a luptat cu o afecțione grava, dar n-a mai povestit niciodata asta: „Am fost la toți doctorii, la cei mai mari experți” at Info real.

- Continue reading „Nu ne e frica sa venim cu femei și copii la meci. E cel mai mare meci al anului”. Gheorghe Mustața spune cum se pregatesc ultrașii FCSB de primul șoc in Ghencea at Info real.

- O mai știți pe Carmen Electra, din Baywatch? Actrița are acum 51 de ani și a ajuns de nerecunoscut. De curand, vedeta a fost surprinsa intr-o ipostaza ciudata, in lacrimi. Niciodata nu a mai fost vazuta așa. Mulți nu au știut ca e ea, nu arata deloc ca pe rețelele de socializare. Carmen Electra, in…

- Una dintre cele mai frumoase și mai vizitate biserici din Romania a fost mistuita de flacari. Celebra biserica din localitatea Stoilești, județul Valcea, a fost distrusa de un incendiu produs sambata, informeaza Mediafax.Incendiul a izbucnit la acoperișul bisericii, care este construita din lemn,…

- Un barbat din Chitila a fost gasit in stare de inconștiența, cu venele de la ambele maini secționate și o plaga la un picior, dupa ce și-a injunghiat soția cu un cuțit, in urma unui conflict spontan. Femeia a fost transportata la spital cu mai multe plagi la nivelul unui picior și al brațelor.Potrivit…

- Continue reading Grav accident de circulație in aceasta seara in comuna clujeana Mihai Viteazu, un barbat a fost ranit grav dupa ce s-a izbit de o conducta de gaz, doua femei duse la spital at Info real.