- O romanca din Italia a fost diagnosticata cu noul coronavirus dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Ea a declarat pentru publicația Rotalianul ca acum se simte bine.In Romania, șase persoane au fost infectate cu noul coronavirus, dintre care una s-a vindecat. Situația actualizata privind raspandirea…

- In ultima perioada, de cand virusul ucigas din China a inceput sa faca numeroase victime si in Italia, tot mai multi romani se intorc pe meleaguri romanesti. Italia fiind tara in care locuiesc cei mai multi romani.

- Ieri, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca nerespectarea masurilor privind carantina de catre romanii care revin in tara din zonele afectate de coronavirus va fi sanctionata penal. Ministrul a invocat articolul 352 din codul penal care prevede inclusiv pedeapsa cu inchisoarea pentru „zadarnicirea…

- ■ a fost deschis un dosar penal pentru nerespectarea autoizol\rii, pentru trei cet\]eni veni]i din China ■ Patru persoane care au venit recent in Neamt din regiunea Lombardia, Italia, au fost preluate de reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica si plasate in carantina pentru o perioada de 14 zile.…

- Numarul persoanelor ucise de coronavirus in Italia a ajuns la sapte, dupa ce doua decese au fost confirmate luni in mai putin de o ora. O femeie de 84 de ani era din Cremona si, cu putin inainte de a-si pierde viata, fusese transportata la spitalul din Brescia. Femeia era bolnava de cancer. Decesul…

- UPDATE ora 10:00 – Italia confirma al patrulea deces provocat de coronavirus. O femeie in varsta, care suferea de cancer si care a fost depistata cu noul coronavirus, a murit in Italia, au anuntat duminica autoritatile din Lombardia, ceea ce ridica la trei numarul de decese in Italia, tara cea mai afectata…

- O femeie in varsta, care suferea de cancer si care a fost depistata cu noul coronavirus, a murit in Italia, au anuntat duminica autoritatile din Lombardia, ceea ce ridica la trei numarul de decese in Italia, tara cea mai afectata de epidemie din Europa, relateaza AFP, DPA si Reuters. Este vorba despre…

- Haosul a curpins Italia. O a doua persoana testata pozitiv cu coronavirus a murit. Pana in momentul de fata au fost raportate 29 de cazuri de contaminare in Cizma, dintre care 27 in Lombardia si doua in Veneto, scrie...